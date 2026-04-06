Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Ertuğruloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde Türk Milleti’nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı’nın 106. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlarım. Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını da dünyaya duyuran Anadolu Ajansı’na, hakikatten ödün vermeyen doğru ve tarafsız habercilik yolunda nice başarılı yüzyıllar yıllar dilerim.”