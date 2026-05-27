Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, "hükümetin KKTC-Türkiye arasında deniz altı gaz boru hattı döşenmesi projesini seçim malzemesi olarak kullandığını" söyledi.

TAM Parti'den verilen bilgiye göre, Denktaş, Nazar Erişkin’in Güne Dair programının canlı yayınında, hükûmetin, doğal gaz boru hattı projesini, Maraş’ın açılması gibi seçim malzemesi olarak kullandığını ve "Biz yoksak Türkiye yardım etmez" algısı yaratmaya çalıştığını savundu.

Denktaş, Doğal gaz boru hattı projesinin mutlaka hayata geçmesi gereken olumlu bir adım olduğunu ve yeterli hidrokarbon çıkması halinde Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabileceğini ifade ederken, Hükûmetin tek ümidinin doğal gaz boru hattı projesini kullanarak "Bakın biz neler yapıyoruz, başkası gelirse yapamayacak" algısını yerleştirmek olduğunu öne sürdü.

Vatandaşın hükûmetten memnun olmadığını ve UBP’nin "birinci partiyiz" söylemlerinin sadece algı operasyonu olduğunu savunan Denktaş, yapılan araştırmaların TAM Parti'nin mecliste olacağını gösterdiğini ifade etti.

TAM Parti olarak hatalı gördükleri bazı yasaların kaldırılması durumunda, gelir kaynakların ülkenin toparlanmasına fazlasıyla yeteceği görüşünü ifade eden Denktaş, "Özellikle et fiyatlarının güney ile eşitlenmesi konusunda Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kasaplar Birliği gibi tüm paydaşlarla görüştük. Uzmanlarımızla titiz bir çalışma yürüttük. Sürekli değişen fiyatları dengeleyecek formüller bizde hazır.” dedi.

Kendi ayakları üzerinde durabilen bir devlet yapısının mümkün olduğunu ifade eden Denktaş, mevcut hükûmetin 5 yılda gelir kaynaklarını "mahvettiğini" iddia etti. Mevcut hükûmetin mali konulardaki tutumunu eleştiren Denktaş, "Biz gidiyoruz, gelecek olan düşünsün" mantığıyla hareket edildiği görüşünü aktardı. Denktaş, bir hükûmet yetkilisinin "Siz gelince Türkiye destek vermez, siz nasıl kalkacaksınız bu işin altından? Dolayısıyla yine biz olmalıyız" mesajını yaymaya çalıştığını da söyledi.

-"Dıştan getirilen ekipler"

Seçimlerin ekim ayında yapılacakmış gibi hazırlandıklarını belirten Denktaş, ancak yerel seçimlerle erken genel seçimin bir arada yapılmasının hem vatandaş hem de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sayımları açısından ciddi sıkıntılar doğuracağını kaydetti.

"Dışarıdan kampanya, trol ve algı yönetimi ekipleri getirilmesi" konusunda ise Serdar Denktaş, profesyonel ekip çalışmasıyla, "Ankara’nın sesiyim" diyerek çalışma yürütülmesinin tamamen farklı şeyler olduğunu ifade etti.

Kendilerinin de Türkiye'den profesyonel ekipler getirdiğini ancak bu ekiplerin yanına mutlaka yerli danışmanlar koyduklarını hatırlatan Denktaş, geçmiş cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve kurultaylarda yaşanan "müdahalelerin" tekrar yaşanabileceğine inandığını belirtti.

"Buna alışmamalıyız, demokrasimizi korumak zorundayız" diyen Denktaş, bir dönem demokrasisiyle övünen Kıbrıs Türkü'nün , bugün "gelen talimat neyse o uygulanır" noktasına geldiğini savundu. Denktaş, "gelen talimatlar" ülke koşullarına, geçmişine uymuyor ve geleceğine zarar verme ihtimali varsa bunların hayata geçirilmemesinin vekillerin bir görevi olduğunu söyledi.