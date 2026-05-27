Döveç Group, bayram dolayısıyla Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’nde kalan değerli büyüklerimizi ziyaret ederek bayram sevincini paylaştı. Bayramın birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, büyüklerimizin bayramı kutlandı.

Ziyaret kapsamında değerli büyüklerimizle sohbet edilerek bayram sevincine ortak olundu. Samimi anların yaşandığı buluşmada, yaş almış bireylerin hatırlanmasının ve özel günlerde yanlarında olunmasının toplumsal değerler açısından önemli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Döveç Group’un toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaret, bayramların kuşaklar arası bağları güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı görünür kılan özel zamanlar olduğunu bir kez daha hatırlattı. Döveç Group, toplumla kurduğu güçlü bağı destekleyen sosyal sorumluluk çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek.