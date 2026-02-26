Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, iftar programına katılmak üzere KKTC’ye gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve berberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu görüşmede Türkiye ve KKTC arasındaki sarsılmaz bağlara dikkat çekerek, Ramazan iftarının kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini, birlik ve dayanışmayı artırdığını belirtti.

Ertuğruloğlu, Destici ve heyetine çalışmalarında başarılar da diledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Türkiye ile birlikte yürütülen egemen eşit iki devlete dayalı milli Kıbrıs davasına desteklerini kaydetti.