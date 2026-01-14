Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 42’nci ölüm yıl dönümü için anma mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü 42’nci ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve derin bir saygıyla andığını kaydetti

Ertuğruloğlu mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“En zor günlerde Kıbrıs Türk halkına umut, köylüsünden şehirlisine herkesin 'Doktor'u olan, Halkın Sesi gazetesi ile Kıbrıs Türkünün sesini duyuran, büyük dava adamı Dr. Fazıl Küçük'ün yaktığı hürriyet ateşi hiç sönmeyecektir. Yaktığı meşale daima rehberimizdir. Ruhu şad olsun.”