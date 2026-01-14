Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu 2026 yılının ilk olağan toplantısını yaptı
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu 2026 yılının ilk olağan toplantısını yaptı
İçeriği Görüntüle

Başbakan Ünal Üstel, seçimden çekinmediklerini, dünyanın zor koşullardan geçtiğine işaret etti. Rusya-Ukrayna, İsrail-Gazze örneklerini gösteren Üstel, Güney Kıbrıs'ın silahlandığını belirtti.

Seçime giderken Seçim ve halkoylaması Yasası'nda değişiklik yapacaklarını ifade eden Üstel, karma oy nedeniyle yanmalar olduğunu kaydetti.Üstel, Basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

''Milletvekilleriyle, koalisyon ortaklarıyla görüştük. Ana muhalefet partisine de görüşlerimizi aktardık. Bütün partilerle konuşup karma oyu geçirip seçim tarihini açıklayarak yolumuzu devam edeceğiz.''