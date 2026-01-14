Başbakan Ünal Üstel, seçimden çekinmediklerini, dünyanın zor koşullardan geçtiğine işaret etti. Rusya-Ukrayna, İsrail-Gazze örneklerini gösteren Üstel, Güney Kıbrıs'ın silahlandığını belirtti.

Seçime giderken Seçim ve halkoylaması Yasası'nda değişiklik yapacaklarını ifade eden Üstel, karma oy nedeniyle yanmalar olduğunu kaydetti.Üstel, Basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

''Milletvekilleriyle, koalisyon ortaklarıyla görüştük. Ana muhalefet partisine de görüşlerimizi aktardık. Bütün partilerle konuşup karma oyu geçirip seçim tarihini açıklayarak yolumuzu devam edeceğiz.''