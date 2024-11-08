Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü’nü yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
Ertuğruloğlu, “Kahramanca bir mücadeleyle, işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturmasının 4’üncü yılında, kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü’nü yürekten kutluyorum. Karabağ’ın azadlığı uğruna kahramanca mücadele eden şehitleri rahmetle, gazilere şükranla yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.
Editör: Kıbrıs Genç Tv