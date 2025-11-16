Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yıllarca sürdürülen müzakerelerin başarısız olmasının ana kaynağının Rum tarafının “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak kabul görmesi ön koşulu olduğunu kaydederek, bu ön koşulun arkasına saklananların Türk tarafına ön koşul koyamayacağını vurguladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada Rum yönetimi lideri Nikos Hristodilidis’in “Müzakereler ‘ön koşulsuz’ başlamalı” açıklamasını eleştiren Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunda sadece bir tane ön koşul var, o da Rum tarafının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ diye kabul görmesidir” dedi.

Ertuğruloğlu, Nikos Hristodulidis’in “Müzakerelerin, yeni Kıbrıs Türk liderliğiyle şartsız ve koşulsuz, 2017 yazında kalınan noktadan yeniden başlaması” yönündeki açıklamasına şöyle yanıt verdi:

“Kıbrıs konusunda sadece bir tane ön koşul var, o da Rum tarafının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ diye kabul görmesidir. Bu ön koşul, yıllarca sürdürülen müzakerelerin başarısızlığının kaynağıdır. Türk tarafının egemen eşit iki devlet gerçeği içeren politikası bir ön koşul değil var olan ön koşulu ortadan kaldırma politikasıdır.

Rum tarafı, bu ön koşulun arkasına saklandığı sürece Türk tarafına ön koşul öne sürme hakkına sahip değildir.”