Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy başkanlığındaki Türkiye Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) heyetini kabul etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuk heyet, SANKON’un faaliyetleri hakkında Tahsin Ertuğruloğlu’na bilgi verdi. Görüşmede, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı da yer aldı.