Sanatçı Abdullah Öztoprak’ın tek kişilik gösterisiyle Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) izleyiciyle buluştu.

Verilen bilgiye göre, tiyatro, müzik ve performans sanatlarını bir araya getiren "Parçalayanım… Parçalarım” gösterisi 1974’te şahit olunan gerçek bir olaydan esinlenilerek hazırlandı.

Savaş, travma ve barış temasını işlediği gösterisini Türkçe ve İngilizce sahneleyen Abdullah Öztoprak, toplumsal hafızaya barış odaklı anlatımla dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti ve LAÜ'ye teşekkür etti.

LAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Elif Asude da Öztoprak’a teşekkürlerini iletti.

Prömiyeri Gaziveren İlkokulu'nda yapılan gösteri, Ankara, Melbourne ve Sydney’de sanatseverlerle buluştu.