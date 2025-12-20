Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs'ın 52'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu'nun mesajı şöyle:

"Ulusal haber ajansımız Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 52’nci kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın direktifleriyle 21 Aralık 1973’te, Kıbrıs Türk halkının kendi sesini dünyaya duyurması amacıyla yayın hayatına başlayan TAK, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin yazılı arşivi ve basınımızın saygın haber kaynağıdır. Kurucu Müdür Sait Terzioğlu’ndan bugüne emeği geçen tüm çalışanları TAK Müdürü Fehmi Gürdallı şahsında tebrik eder, hayatta olmayanları rahmetle anarım. TAK’a, haber yolculuğunda başarılar dilerim"