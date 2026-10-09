Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRKSEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, kamuda örgütlü sendikaların pazartesiden itibaren kademeli olarak grev başlatarak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) grevine destek olacağını açıkladı.

Buna göre, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) pazartesi günü örgütlü olduğu tüm belediyelerde grev yapacak.

El-Sen’in grevi beşinci günde devam ederken, sendikalar bugün saat 13.30 sıralarında toplantı yaptı.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve BES'in El-Sen’in grevine destek açıkladığı toplantı sonrasında TÜRKSEN Başkanı Aslan Bıçaklı, sendikalar adına konuştu.

Bıçaklı’dan önce söz alan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, kendilerine destek veren sendikalara teşekkür etti.

-Bıçaklı

Bıçaklı, El-Sen’in taleplerini hatırlattı ve iş sağlığı konusuna vurgu yaptı.

Niyet olması halinde sendikanın taleplerinin “beş dakikada” çözülebileceğini savunan Bıçaklı, pazartesi gününe kadar sorunların çözülmemesi halinde eylem ve grevlerin artacağını kaydetti.

Bıçaklı, bu çerçevede ilk olarak pazartesi günü BES’in bütün belediyelerde greve gireceğini, ardından ise diğer sendikaların her gün etkili iş yerlerinde greve başlayacağını açıkladı.

“Pazartesiden itibaren eylemler, grevler artacak.” diyen Bıçaklı, bunun sorumlusunun hükümet ile Kıb-Tek yönetimi olacağını söyledi.

Bıçaklı, yöneticilere vakit varken sorunları çözme çağrısında da bulundu.

El-Sen, pazartesinden bu yana Kıb-Tek çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği için önem alınması, terfilerin sınavsız olmaması, kuruma sınavsız ve münhalsiz personel alınmaması ve Kıbtek Şube Amiri Mustafa Harutoğlu’nun görevden alınması talepleriyle grev yapıyor.