Girne açıklarında batan gemide kaybolduktan günler sonra naaşına ulaşılan 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer, kardeşi Mehmet Asaf Biçer’in yanına defnedildi.

Saliha Miray Biçer’in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

30 Ağustos’ta KKTC’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olması sonucu kardeşi Mehmet Asaf Biçer ile birlikte kaybolan Saliha Miray Biçer’in naaşına önceki gün ulaşılmıştı. Mehmet Asaf Biçer’in cenazesi de Reyhanlı ilçesinde toprağa verilmişti.

Saliha Miray Biçer’in cenazesi, Çarşı Camisi’nde kılınan namazın ardından kardeşinin mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, Emniyet Müdürü Hasan Alpaslan Altuğ, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı ile ailesi ve yakınları katıldı.