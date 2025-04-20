Araştırmacı-yazar Doç. Dr. Melahat Arıklı’nın kaleme aldığı “Milli Mücadele Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” adlı kitap Hollanda’nın Rotterdam kentinde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Avrasya Türk Kadınlar Birliği’nin ev sahipliğinde, Türk Birliği Dayanışma Derneği iş birliğinde İstanbul Palace’ta gerçekleşen etkinliğe katılan ve anı zamanda Türk Birliği Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi olan Melahat Arıklı “Türk Dünyasında Kadın: Gelenekten Modernliğe Bir Yolculuk” başlıklı bir de konuşma yaptı.



-Arıklı

Türk Birliği Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi Doç. Dr. Melahat Arıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kadının tarih içindeki rolünü, Cumhuriyetle birlikte elde edilen kazanımları ve KKTC özelinde kadınların artan toplumsal gücünü değerlendirdi.

Arıklı konuşmasında, KKTC’de kadınların siyasette, bürokraside ve iş dünyasında giderek daha çok yer aldığını vurguladı.

“Kadınlarımız artık sadece evde değil, sahada, masada ve karar alma mekanizmalarında da aktif rol üstleniyor,” diyen Melahat Arıklı, Avrupa’daki Türk kadınlarının başarılarına da dikkat çekti.

Etkinlik kitap imza töreniyle sona erdi.