Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısında, Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınacak.

Ardından, Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazif Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlaktan Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.

Genel Kurul’da, ayrıca, “Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK'ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”nin raporu görüşülecek.