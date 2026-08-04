Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, kadro planlaması ve genç oyuncuların daha fazla forma şansı bulabilmesi amacıyla bazı futbolcuların kiralık olarak başka takımlarda görev yapmasının planlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Nazım Aktunç’un raporu doğrultusunda belirlenen kiralık listesinde toplam 19 oyuncunun yer aldığı belirtilirken, listede deneyimli isimlerin yanı sıra genç futbolcuların çoğunlukta oluşu dikkat çekti. Kulüp yönetimi, listedeki oyuncular için gelecek tekliflere açık olduklarını ifade etti.
Doğan Türk Birliği’nin açıkladığı kiralık oyuncu listesi şu isimlerden oluşuyor:
Ozan Moroğlu
Murat Can Kotar
Salih Soyal
Chrislin Diamoneka
İsmet Erfineke
Aygün Tosun
İrfan Güliçli
Ramal İsmayıllı
Kamil Özpınar
Ozan Mercan
Mertcan Onuk
Alexander Zayed
İsa Beşli
İbrahim Güder
Cantuğ Kınacı
Enes Keser
Furkan Mertler
Buğra Uluğ
Muhammed Safa Demir