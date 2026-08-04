Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, kadro planlaması ve genç oyuncuların daha fazla forma şansı bulabilmesi amacıyla bazı futbolcuların kiralık olarak başka takımlarda görev yapmasının planlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Nazım Aktunç’un raporu doğrultusunda belirlenen kiralık listesinde toplam 19 oyuncunun yer aldığı belirtilirken, listede deneyimli isimlerin yanı sıra genç futbolcuların çoğunlukta oluşu dikkat çekti. Kulüp yönetimi, listedeki oyuncular için gelecek tekliflere açık olduklarını ifade etti.

Doğan Türk Birliği’nin açıkladığı kiralık oyuncu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ozan Moroğlu

Murat Can Kotar

Salih Soyal

Chrislin Diamoneka

İsmet Erfineke

Aygün Tosun

İrfan Güliçli

Ramal İsmayıllı

Kamil Özpınar

Ozan Mercan

Mertcan Onuk

Alexander Zayed

İsa Beşli

İbrahim Güder

Cantuğ Kınacı

Enes Keser

Furkan Mertler

Buğra Uluğ

Muhammed Safa Demir