Palm Beach Harbour Festival kapsamında düzenlenen Beach Tennis Turnuvası, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Palm Beach sahilinde gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde organize edilen para ödüllü turnuva zevkli, çekişmeli ve heyecanlı final maçları ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. Kategorilerde dereceye giren takımlar şu şekilde oluştu;

Çift Kadınlar

1. Melis Mevlit / Nadir Çınarlı

2. Girne Yerebakan / Sahil Yerebakan

Çift Erkekler

1. Raphael Kasınopoulos / Parıs Zıngıs

2. Florin Sorodoc / Zeka Başel

Karışık Çiftler

1. İzem Civisilli / Doruk Varoğlu

2. Girne Yerebakan / Florin Sorodoc

Yeni Başlayanlar

1. Zeki Kayar / Süleyman Ciner

2. Behrad Mousavi / Zahra Mofidi