Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz güvenliğini güçlendirecek Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Ltd. Genel Müdürlüğü yeni hizmet binası, Gazimağusa'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde ve HAVELSAN'ın teknik desteğiyle hayata geçirilen projelerin açılışına Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Uraloğlu: "Mavi Vatan'daki hakimiyetimizi güçlendirecek"

Törende konuşan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin Türkiye ile KKTC arasındaki deniz alanlarında güvenliği artıracak stratejik bir yatırım olduğunu belirtti.

Projenin, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunmasına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Uraloğlu, Gazimağusa'da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Dipkarpaz, Çayırova ve Sadrazamköy'deki insansız trafik gözetleme istasyonları sayesinde bölgedeki gemi hareketlerinin kesintisiz izlenebileceğini söyledi.

Türkiye'nin denizcilik alanında son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Uraloğlu, denizlerde seyir güvenliği, can ve mal emniyetinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Arıklı: "Bu yatırım Doğu Akdeniz'deki güçlü varlığımızın göstergesidir"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise açılışı yapılan iki yatırımın KKTC açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

KKTC'nin Doğu Akdeniz'in merkezinde bulunan kritik bir konuma sahip olduğunu belirten Arıklı, deniz güvenliğinin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade etti.

Yeni sistem sayesinde deniz trafiğinin daha etkin yönetileceğini, arama-kurtarma faaliyetlerinin hızlanacağını ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin güçleneceğini dile getiren Arıklı, projenin aynı zamanda Mavi Vatan'daki hakların korunmasına yönelik kararlılığın somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yerli ve milli teknolojiyle geliştirildi

Türkiye Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, sistemin Doğu Akdeniz'deki seyir emniyetini uluslararası standartlara taşıyacağını belirterek, gemi hareketlerinin anlık takip edileceğini ve olası risklere daha hızlı müdahale edilebileceğini ifade etti.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sistemin, deniz trafiğinin güvenli ve verimli yönetilmesini sağlayacağını, liman operasyonlarında koordinasyonu en üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

Denizcilik altyapısı güçleniyor

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Genel Müdürü Murat Salel ise yeni hizmet binası ile Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin KKTC'nin denizcilik altyapısını önemli ölçüde güçlendireceğini belirterek, kurumun denizlerde can ve mal güvenliğine yönelik hizmet kapasitesinin daha da artırılacağını kaydetti.

Hizmete giren yeni sistemle birlikte KKTC çevresindeki deniz trafiği ileri teknolojiyle 24 saat esasına göre izlenebilecek, seyir güvenliği artırılırken arama-kurtarma ve deniz güvenliği operasyonlarının daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.