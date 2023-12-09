Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Dzeko, Tadic ve Szymanski kaydetti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Tüpraş Stadı'nda paylaştı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Dolmabahçe'deki zorlu derbiyi Fenerbahçe kazandı. 3 penaltıdan ikisinin golle sonuçlandığı karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe zirve yarışında önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.