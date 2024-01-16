Tarım Bakanlığı, dolu yağışları sonucunda narenciye ve bağ üretim alanlarında oluşan doğal afet zararlarının ödendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde 3 üretici için toplam 167 bin 920 TL tazminat ödemesi yapıldığı kaydedildi.

Üreticilerin ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri belirtildi.