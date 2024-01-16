15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Bemsa Kültür, Sanat ve Spor Derneği Satranç Takımı arasında protokol
Tarım Bakanlığı, dolu yağışları sonucunda narenciye ve bağ üretim alanlarında oluşan doğal afet zararlarının ödendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde 3 üretici için toplam 167 bin 920 TL tazminat ödemesi yapıldığı kaydedildi.
Üreticilerin ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri belirtildi.