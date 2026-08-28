ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’la herhangi bir görüşme yürütmediğini ve Tahran’ı ekonomik açıdan cezalandırmaya odaklandığını belirtti. Trump ayrıca İran’la ticari ilişkilerini sürdüren ülkelerin de yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Onlarla konuşmak istemiyoruz. Bir görüşme ya da buna benzer herhangi bir şey de aramıyoruz” dedi.

Trump’a, İran’la ticari ilişkilerini sürdürmesi nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayıp uygulamayacağı soruldu. Trump, “Rusya’nın şu ana kadar Hürmüz Boğazı konusunda iyi davrandığını düşünüyorum. Şunu da bilmelisiniz ki onların yaptığı her şeye karşılık biz de bir şey yapıyoruz... Çin’den söz edenler vardı. Peki ya Çin? Onların bizi gözetlediğini duyuyoruz. Biz de onları gözetliyoruz” yanıtını verdi.

Trump, Çin bankalarının İran’la yaptığı işlemler nedeniyle yaptırım uygulanabileceği sinyalini de verdi.

İran tarafında ise Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, arabulucuların Tahran’dan Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılması için şartlarını belirlemesini istediğini söyledi. İran’ın, bölgede savaşın sona erdirilmesini de içeren bu şartların bir listesini hazırladığını belirtti.

Rızai, İran’ın Umman Sultanlığı ile boğazdan geçiş için bir deniz koridoru konusunda anlaşmaya vardığını, bu koridorun bir bölümünün Umman ve İran karasularında bulunduğunu açıkladı.

Televizyona verdiği röportajda Rızai, ABD’nin İran’ın şartlarını kabul etmesi halinde gemilerin Hürmüz Boğazı’nın orta kesiminde oluşturulacak özel bir kanaldan geçeceğini söyledi.

Rızai ayrıca, Trump’ın en küçük oğlu Barron Trump’a yönelik olası bir suikast planına ilişkin haberleri yalanladı. ABD Gizli Servisi ise Salı günü, İran devlet televizyonunda yayımlanan ve Barron Trump’a yönelik olası bir suikast planının ele alındığı görüntülerden haberdar olduğunu açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News kanalında yayımlanan Fox and Friends programına yaptığı açıklamada, “Başkan (Donald) Trump’ın birincil hedefi, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemektir ve bu böyle kalacaktır... Bu nedenle ordularını yok etmek için ‘Gazap Destanı Operasyonu’nu gerçekleştirdik. Şimdi ise ekonomilerini yok etmeye yönelik bir operasyon yürütüyoruz. Şu anda herhangi bir müzakere yok. Başkan, sonuç alınabilecek bir müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını hissedene kadar bu durum devam edecek. Henüz böyle bir şey görmedik. Elbette tüm seçenekler hâlâ masada ve deniz ablukası da sürüyor” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’la mali ilişkilerini kesmeyen ülkelerin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söylemiş ve bu süreci ekonomik zafer günü olarak nitelendirmişti. Ancak ABD Hazine Bakanlığı şu ana kadar fiilen herhangi bir yaptırım uygulamadı.

Trump’a, Rusya’nın İran’la ticari ilişkilerini sürdürmesi nedeniyle yaptırıma tabi tutulup tutulmayacağı bir kez daha soruldu. Trump, “Rusya’nın şu ana kadar Hürmüz Boğazı konusunda iyi davrandığını düşünüyorum. Şunu da bilmelisiniz ki onların yaptığı her şeye karşılık biz de bir şey yapıyoruz... Çin’den söz edenler vardı. Peki ya Çin? Onların bizi gözetlediğini duyuyoruz. Biz de onları gözetliyoruz” dedi.

Çin bankalarına İran’la yaptıkları işlemler nedeniyle yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusuna ise Trump, “Bunu yapmayacağımı size kim söyledi? Yapıp yapmadığımı bilmiyorsunuz... Her şeyi açıklamak zorunda değilim, değil mi?” yanıtını verdi.

Katar Başbakanı, ABD ile İran’ın karşılıklı suçlamalarda bulunmasının ve Washington’ın ekonomik baskıyı artırma taahhüdünde bulunmasının ardından diplomatik diyaloğu yeniden canlandırma çabaları kapsamında bugün Tahran’ı ziyaret etti.

İranlı bir yetkili ise Washington’ın ekonomik baskıyı artırma hamlesini «kapsamlı bir ekonomik savaş» olarak nitelendirdi.