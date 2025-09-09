Polis; Mehmetçik, Gazimağusa, Küçük Kaymaklı ve Gönyeli’de meydana gelen dört ani ölümle ilgili otopsi sonuçlarını açıkladı.

Polis basın bültenine göre, önceki gün Mehmetçik’te yatağında yattığı sırada aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Roham Tan Kızıltan’ın (Ç-3 aylık) otopsisinde, ölüm sebebinin "mide içeriği aspirasyonu, asfiksi" olduğu tespit edildi.

- Üç ani ölümle ilgili ileri tetkik yapılacak

Gazimağusa’da, geçen gün, evinde ölü bulunan Amirhossein Mozaffarı’nın (E-27), Gönyeli’de 5 Eylül’de evinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Seval Bayramoğlu’nun (E-88) ve Küçük Kaymaklı’da aynı tarihte halı sahada futbol oynadığı sırada aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Valentine Nnaemeka Obı’nın (E-30) otopsilerinde, ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Mozaffarı, Bayramoğlu ve Obı’nın kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.