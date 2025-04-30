Gazimağusa’da bir şirkette çalışan 44 yaşındaki bir şahıs, dört ay boyunca, şirket müşterilerinden temin ettiği 33 bin 532 ABD doları ile 1 milyon 669 bin 493 TL parayı tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edildi, tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre Ocak 2024-Nisan 2025 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan A.K.’nin (E-44), şirket müşterilerinden temin ettiği 33 bin 532 ABD doları ile 1 milyon 669 bin 493 TL parayı, şirket muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Söz konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.