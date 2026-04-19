Lefkoşa, Girne-Lefkoşa ana yolu, Girne-Alsancak çevre yolu ve Türkmenköy’de meydana gelen dört ayrı trafik kazasında, alkollü içki tesiri altında araç kullandığı belirlenen dört sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Türkmenköy Birsen Genel Sokak’ta meydana gelen kazada, Ertuğrul Fil (E-43), 135 mg alkollü içki tesiri altında kullandığı 34 BS 3546 plakalı araçla batı istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, karşı yönden gelen Osman Altun (E-40) yönetimindeki aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Sürücü tutuklandı.

- Girne-Lefkoşa ana yolunda alkollü sürücü önündeki araca çarptı

Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy bölgesinde bugün saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazada ise, Muhammad Sıkandar, (E-38), 94 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla güney istikametine seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete giden Cenk Özgül (E-50) yönetimindeki aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Sürücü tutuklandı.

- Girne-Alsancak çevre yolunda araç aydınlatma direğine çarptı

Girne-Alsancak çevre yolunun 4-5’inci kilometreleri arasında bugün saat 01.15 sıralarında meydana gelen kazada Metin Deli (E-44), 145 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla batı istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek çift şeritli yolun sağından çıktı.

Araç, orta refüjdeki bordür taşına ve ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Sürücü tutuklandı.

- Lefkoşa’da sabah saatlerindeki kazada iki kişi yaralandı

Lefkoşa Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde saat 03.15 sıralarında meydana gelen kazada ise iki kişi yaralandı.

Sürücü Civan Keleş (E-24), 140 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı LP 995 plakalı araçla çift şeritli yolun birinci şeritinde kuzey istikametine seyrettiği sırada Bellona isimli mağaza önlerinde sağ şeride geçti ve aynı yönde giden Ömer Zengin (E-26) yönetimindeki aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kendi aracı sol yan kısmı üzerine devrilirken, diğer araç da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada yaralanan LP 995 plakalı araçta yolcular Eda Kılınç (K-20) ile Yusuf Çiftçi (E-21), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Sürücü tutuklandı.

Polisin dört kazayla ilgili soruşturması sürüyor.