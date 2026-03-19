Döveç Group, bayramın paylaşma, dayanışma ve vefa ruhunu yaşatmak amacıyla Özen Yaşlı Bakım Evi’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında bakım evinde kalan büyüklerle bir araya gelinerek bayramları kutlandı, samimi sohbetler eşliğinde hediyeler takdim edildi.

Yaşlılar Haftası’nın anlam ve önemine de dikkat çeken bu özel ziyaret, büyüklerimizin toplumdaki kıymetli yerini bir kez daha hatırlattı. Hayat tecrübeleriyle topluma değer katan yaş almış bireylerle aynı ortamda bulunmak, bayramın manevi atmosferini daha da anlamlı hale getirdi.

Toplumsal sorumluluk anlayışını kurumsal yaklaşımının önemli bir parçası olarak benimseyen Döveç Group, gerçekleştirdiği bu ziyaretle büyüklerimize duyduğu saygıyı ve toplumsal dayanışmaya verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. İçten ve sıcak anlara sahne olan buluşma, hem bakım evi sakinleri hem de ziyaret heyeti açısından anlamlı bir bayram hatırası oldu.

Döveç Group, sosyal sorumluluk odaklı projeleriyle toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye, dayanışma kültürünü güçlendirmeye ve toplumsal değerlere katkı sunmaya devam ediyor.