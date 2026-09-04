DP Genel Sekreteri Girne Milletvekili Serhat Akpınar, deniz kazasından kurtulan Alper Akkaya ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akpınar, yazılı açıklamasında, deniz kazasından kurtulan Girne Amerikan Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Alper Akkaya’nın, kazanın en kritik anlarında büyük bir cesaret ve soğukkanlılık göstererek, geminin tavan camını kırdığını ve ailesi ile birlikte birçok kazazedenin kurtulmasına imkan sağladığını kaydetti.

Alper Akkaya ile büyük gurur duyduğunu ifade eden Akpınar, yeni akademik yılda başarılar diledi, destek belirtti ve Akkaya ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.