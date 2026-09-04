Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanlığına Hakan İnce seçildi.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, genel kurul, dün Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirildi. Genel kurul, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Federasyon Başkanı Hakan İnce açılış konuşması yaptı.

Genel kurulda divan oluşturularak, gündem maddelerine geçildi. Faaliyet ve mali rapor görüşülüp aklandı. Faaliyet ve çalışmaların değerlendirilmesinin ardından yapılan seçimde Hakan İnce yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim Kurulu’na Metin Ersoy, Onur Ersoy, Hediye Sarıkaya Yetiş, Alkın Halitoğlu, Hasan Kayıplar ve Ahmet Kayıplar seçildi.

Genel kurulun son bölümünde dilek ve temenniler ele alınarak üyelerin görüş ve önerileri dinlendi. Toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.