(Kıbrıs Postası)

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi (PM) tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu basına bir açıklama yaptı.

Fikri Ataoğlu, Parti Meclisi'nde Serdar Denktaş’ın adaylığının da görüşüldüğünü ancak artık bir karar üretmeleri gerektiğini söyledi, “Biraz tartışmalı olsa da bağımsız aday olan Sayın Ersin Tatar’ı destekleme kararı oy birliği ile alındı” dedi.

Ataoğlu, genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini açıklayan Serhat Akpınar’ın kurultay sürecini atlatana kadar görevine devam edeceğini de açıkladı.