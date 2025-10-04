Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahı Dr. Çağın Ozankaya, bilgisayar destekli yöntemlerle işlevi bozulmuş hücreleri tespit edip elektrik uyarımıyla müdahale ettiklerini belirtti. Başarıya giden yolda hastane, iki yıldır gDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahı Dr. Çağın Ozankaya öncülüğünde gerçekleştirilen beyin pili ameliyatları, hız kesmeden devam ediyor.

Ozankaya, ameliyat sürecini şu şekilde anlattı: “180 milyar beyin hücresi içinden işlevi bozulmuş çok küçük bir hücre grubunun peşine düşüyoruz. Bunun için yaklaşık 6 ay süren hazırlık süreçlerini tamamlıyoruz. Ameliyat sırasında bilgisayar desteğiyle bu hücrelerin sesini dinleyerek tespit ediyoruz. Hücreyi bulduğumuzda elektrik uyarımı veriyor ve hastanın uyanık olduğu anlarda düzelme olup olmadığını kontrol ediyoruz.”

Düzeltmenin tespit edilmesiyle ameliyat ekibi derin bir rahatlama hissi yaşıyor ve ardından yardım edecekleri yeni hastalar için hazırlıklara başlıyor.

Dr. Ozankaya, bu süreçte hastanenin Beyin Pili işlemlerinde önemli bir ivme yakaladığını belirterek, “Başta hocamız Tanju Uçar’a ve tüm ekibe, desteğini ilk günden bize sunan Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Başarıya çıkan asansör bozuk. Bekleyerek zaman kaybetmeyin, adım adım merdivenleri çıkmaya başlayın. Biz 2 yıldır merdivenlerimizi güvenle çıkıyoruz” dedi.

Hastane, modern teknikler ve bilgisayar destekli yöntemlerle beyin cerrahisinde kritik bir başarı örneği sergilemeye devam ediyor.