KKTC’de son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 23 kilogram ile Tatlısu’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Geçitkale, Lapta 16 kg/m², Serdarlı 13 kg/m², Boğaz 12 kg/m², Esentepe 8 kg/m², Zaferburnu 7 kg/m², Ercan, Beylerbeyi 6 kg/m², Alsancak, Alayköy 5 kg/m², Lefkoşa, Kantara, Karaoğlanoğlu, Gönyeli 4 kg/m², Balıkesir, Ziyamet 3 kg/m², Girne, Yakın Doğu Üniversitesi 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise metrekareye 0.1 ile 1 kilogram arası yağış kaydedildi.