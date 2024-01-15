TAÇOY

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük’ü 40’ıncı ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında Küçük’ü rahmet ve saygıyla anana Taçoy, Doktor Küçük’ün mücadelesinin Kıbrıs Türk Halkı’nı bugünlere, kendi özgür topraklarında, bağımsız devletinde yaşamaya kavuşturduğunu vurguladı ve “Bizler bugün onu anarken, bize bıraktığı fikirlere sımsıkı sarılarak yarınlara güvenle yürüyeceğiz” dedi.

Doktor Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesini örgütleyen, dağılmış bir toplumun bir araya gelmesi için önderlik ışığı yakan bir lider olduğunu ifade eden Taçoy, “Doktor Küçük çağına göre son derece aydın ve ilerisini görebilen bir kişilikti. O kadar ki, egemenlik yolunda halkın bir araya gelebilmesinin sağlanması için bir gazeteye duyulan ihtiyacı o günlerde görebilmiş ve bu hedefle Halkın Sesi gazetesini hayata geçirmiştir. Gazetesinde bir yandan yazdıklarıyla halkı varoluş için toparlarken, diğer yandan köy köy gezerek halkın ayağına gitmekten geri kalmamış, örgütlenme filizlerinin atılmasını sağlamıştır” dedi.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün mirasının, birlik ve beraberlik içerisinde olmak gerektiğini hatırlatması gerektiğini vurguladı.

Fikri Ataoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 40’ıncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda,

mücadeleci ruhu ve liderliği ile tanınan Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir figür olduğunu, bugün hâlâ kalplerde yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Ataoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dr. Fazıl Küçük, vatanseverliği, azmi ve liderlik vasıflarıyla Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmuş, varoluş mücadelesine öncülük etmiştir. Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını sürdürmesindeki temellerin atıldığı bu büyük lideri saygı ve minnetle anıyoruz. Onun mirası, Kıbrıs Türk halkının birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini hatırlatmalıdır. Dr. Fazıl Küçük'ün bize bıraktığı değerlere sadık kalarak, birlik içinde daha güçlü yarınlara ilerlemeye devam edeceğiz. Var oluş ve özgürlük mücadelesinin unutulmaz lideri Dr. Fazıl Küçük'ü rahmet ve minnetle anıyor, bugünün anlam ve önemini idrak ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemesini diliyorum.”

UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler ve DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 40’ıncı yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Öztürkler mesajında “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının manevi, kültürel ve milli değerlerini korumak, kimliğine sahip çıkmak uğruna büyük mücadeleler vermiştir. 15 Ocak 1984'te ebediyete uğurladığımız Dr. Küçük, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde en önde yer almış, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin böl-yönet politikalarına karşı ecdadımızın mirası olan Evkaf İdaresi’nin Kıbrıs Türkü’ne iadesini ulusal mücadelemizin merkezine koymuştur.” ifadelerine yer verdi.

İngiliz Sömürge hükümetinin her türlü baskı ve yıldırma politikalarına karşı halkın bilinçlenmesi, milli ve manevi değerlerini koruması adına büyük fedakârlıklarda bulunan Dr. Küçük’ün önderliğinde verilen mücadeleler sonucunda Vakıflar İdaresi’nin gerçek sahibi olan Kıbrıs Türklerine iade edildiğini belirten Öztürkler, halkçı kimliği ve insanına olan sevgisi ile Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kurduğunu, varoluş mücadelesinde rehber olduğunu belirtti.

Dr. Küçük’ün gerek Vakıflar İdaresi’nin gerçek sahibi olan Kıbrıs Türkü’ne iadesi, gerekse de milli mücadeledeki emekleriyle fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını kaydeden Öztürkler, Dr. Fazıl Küçük’ün rahmet, saygı ve özlemle andığını bildirdi.

-GAÜ Kurucu Rektörü ve DP Milletvekili Akpınar’ın mesajı…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar da ebediyete intikalinin 40'ıncı yılında Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük için mesaj yayımladı.

Akpınar, GAÜ Haber aracılığıyla yayımlanan mesajında şunlara yer verdi:

“Milli mücadelenin kıvılcımını ateşleyen, vermiş olduğu eşsiz mücadele ile Kıbrıs Türklerinin bir halk olarak tarih sahnesinde yer alabilmesini sağlayan önderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 40'ıncı yılında ‘Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi’ olarak, şükran ve minnet ile yad ediyor, rahmet diliyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi, Lider Dr. Küçük'ün, ‘Bu dâva memleket dâvası, gençlik dâvasıdır.’ sözlerini bugünün de yarının da gençlerine anlatmaya devam edecektir. Ruhu şad olsun.”

TUĞLU

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 40'ıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Fatma Çimen Tuğlu, mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda kutsal bir görev üstlenerek toplumuna öncülük ettiğini hatırlattı.

Tuğlu, “Sizden aldığımız ilham ve güçle mücadeleye devam ederken, halkımızın özgürlüğü ve egemenliğini korumak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak, en büyük görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü 40. ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını kaydeden Belediye Başkanı Tuğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının yüreğinde ve mücadelesinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.