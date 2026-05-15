Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, Rusya ile savaşan Ukrayna'da 24 Şubat 2022'den bu yana sağlığa yönelik 3 bin 11 saldırı gerçekleştiğini ve bu nedenle 239 ölüm ve 991 yaralanma meydana geldiğini bildirdi.

Habicht, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Habicht, sivil altyapıya yönelik saldırıların devam ettiğini ve dün de ölüm ile yıkıma tanık olduğunu kaydetti.

Habicht, "Sivil altyapıya yönelik saldırılar ve ülke genelindeki etkileri beşinci yılında devam ediyor. Sağlık alanında ise 3 binden fazla saldırı gerçekleşti. Sağlık sektörüne yönelik saldırılar, Ukrayna sağlık sistemine yönelik baskının en açık işaretlerinden biri olmaya devam ediyor. 24 Şubat 2022'den bu yana gerçekleşen 3 bin 11 saldırıda 239 ölüm ve 991 yaralanma meydana geldi. Her 5 saldırıdan biri ambulansları ve tıbbi nakliyatı etkiledi." ifadelerini kullandı.

- "Saldırılar 2026'da da devam ediyor"

Ukrayna'da sağlığa yönelik saldırıların 2025'te, 2024'e göre yaklaşık yüzde 20 arttığını belirten Habicht, geçen yıl 582 doğrulanmış saldırı ile bunun ölçeğinin keskin bir şekilde arttığını vurguladı.

Habicht, "Saldırılar 2026'da da devam ediyor. Bu da sağlık çalışanlarının, hastaların, tesislerin ve acil tıbbi nakillerin ciddi ve sürekli risk altında kaldığı anlamına geliyor." dedi.

Her 3 kişiden 2'sinin sağlık durumlarının savaş öncesi döneme göre kötüleştiğine değinen Habicht, insanların sağlığına yönelik çok ihtiyaç duyulan desteğin devamı için ortaklıklara, kaynaklara ve dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.