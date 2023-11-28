

Milli badmintoncumuz Nehir Deniz'e geçtiğimiz yıl sponsor olan Dunlop bu yıl da sponsorluğunu devam ettirme kararı aldı. Dunlop Sport International Europe adına Dunlop’un Kuzey Kıbrıs Resmi Distribütörü Anıl Spor ile gerçekleşen sponsorluk kapsamında, Nehir Deniz’e 2023-2024 sezonu boyunca antrenman ve maçlarda kullanacağı Dunlop marka malzeme, ekipman ve spor giyim sponsorluğu sağlandı. Kuzey Kıbrıs Badminton Federasyonu çatısı altında çalışmalarını sürdüren başarılı Kıbrıslı Türk sporcu Nehir Deniz, Uluslararası Turnuvalarda Türkiye Milli Takımı adına yarışmalara katılarak dikkat çekiyor. Badminton Sporunda geçtiğimiz 2022 yılında Türkiye Badminton Milli Takımı ile Bulgaristan’da düzenlenen U15 International Haskova 2022 Badminton Şampiyonasında Türkiye Milli Takımı adına yarışıp 2 altın madalya kazanan sporcumuza Anılspor aracılığı ile sponsor olan Dunlop firması resmi kontrat ile 1 yıl daha sponsor oldu. “Dunlop Sporcusu” olarak sözleşme imzalaması bizim olduğu kadar ülke sporu açısından da önemli bir gelişme olduğunu belirten

Anılspor Direktörü Engin Anıl da sporcumuzun azimli, yoğun çalışmaları sonucu uluslararası bir seviyeye gelmesi, Dunlop ürünlerini severek kullanması, kendisinin bir parçası olarak görmesi, bizlerin de Anıl Spor olarak mutlu etmektedir.

Dunlop International Europe temsilcileri ilettikleri mesajda şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıslı bir oyuncuya destek olmaktan gurur duyuyor ve kendisine daha birçok şampiyonluklar diliyoruz. Engin Anıl ve ekibinin iş ortağı olmaktan da gurur duyuyoruz”.

Yakın Doğu Koleji Lisesinde 10. Sınıfta okuyan ve Sporda olduğu gibi derslerinde de çok başarılı bir öğrenci olan Nehir Deniz de Dunlop firmasına ve Anılspor Direktörü Sayın Engin Anıl'a sponsor olarak verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.