“Doğanın Büyüsü” temalı 3’üncü Dünya Çocuk Günü Sergisi yarın saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açılacak.

Dünya Çocuk Günü kapsamında Mevhibe Mustafa Başkan Vakfı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) iş birliğinde, Kültür Dairesi katkısıyla ve Ayhatun Ateşin koordinatörlüğünde düzenlenen 3. Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması’nda dereceye giren 20 çocuğa ödülleri ve katılım belgeleri verilecek.

Yarışmaya katılan 536 resmi değerlendiren Emel Samioğlu, Mustafa Öztunç, Sevven Küçük, Eser Keçeci, Kemal Behçet Caymaz ve Pınar Başman’dan oluşan seçici kurulun belirlediği 120 resim de AKM’de sergilenecek.