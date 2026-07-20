İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Kevin Keegan, 75 yaşında hayatını kaybetti. İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan efsane futbolcunun vefatı, ailesi tarafından duyuruldu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Keegan, futbolculuk kariyeri boyunca Liverpool, Hamburg, Southampton ve Newcastle United formalarını giyerek Avrupa futboluna damga vurdu. Hızı, mücadeleci yapısı ve lider karakteriyle dönemin en etkili oyuncuları arasında gösterilen Keegan, İngiltere Milli Takımı'nın da uzun yıllar önemli isimlerinden biri oldu.

1978 ve 1979 yıllarında üst üste kazandığı Ballon d'Or ödülleriyle Avrupa'nın en iyi futbolcusu seçilen Keegan, bu başarıya ulaşan sayılı İngiliz futbolcular arasında yer aldı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük de yapan Keegan, özellikle Newcastle United ve İngiltere Milli Takımı'ndaki görevleriyle de adından söz ettirdi.

Kevin Keegan'ın vefatı, futbol dünyasında büyük üzüntü yaratırken, eski kulüpleri ve çok sayıda spor insanının taziye mesajları paylaşması bekleniyor.