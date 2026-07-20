2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu.

New Jersey Stadı’nda oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya’ya Dünya Kupası'nı getiren golü, 106. dakikada Ferran Torres attı.

İspanya 2010’un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İspanya 5. dakikada Yamal ile ilk yarıdaki en net fırsatını kullanamadı. Ceza sahasına giren Yamal'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Martinez topu kornere çeldi. İlk yarının son bölümünde Rodri ve Cucurella'nın şutlarında da İspanya golü bulamadı. Arjantin ise ilk yarıda isabetli şut atamadı.

İkinci yarıda da İspanya oyunu kontrol eden taraftı. Kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalışan İspanya'nın çabaları 90 dakikada sonuç vermedi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arjantin, uzatma bölümünü eksik oynadı.

Uzatma bölümünün 106. dakikasında sağ kanattan gelişen İspanya atağında arka direğe yapılan ortayı Nico Williams kafayla Ferran Torres'in önüne bıraktı. Ferran Torres'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İspanya dünya kupasını kazanan taraf oldu.