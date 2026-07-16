2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada son şampiyon Arjantin, kritik anlarda bulduğu gollerle rakibini geçmeyi başarırken, finalde İspanya'nın rakibi oldu.Turnuvanın diğer yarı finalinde Fransa'yı 2-0'lık skorla eleyen İspanya, ilk final biletini alan ekip olmuştu. Böylece futbolseverlerin merakla beklediği 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak.19 Temmuz Pazar günü oynanacak final mücadelesi, son yılların en güçlü iki futbol ekibini karşı karşıya getirecek. Bir tarafta son dünya şampiyonu Arjantin, diğer tarafta turnuva boyunca sergilediği etkili performansla dikkat çeken İspanya kupa için sahaya çıkacak.