2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, Avustralya Milli Takımı forması giyen ve Dünya Kupası’nda mücadele eden tek Kıbrıslı Türk futbolcu olan Aziz Behiç ile ilgili duygu dolu bir gelişme yaşandı.

Kıbrıs Genç TV Kurucusu ve Birinci Medya Kurumu Başkanı Ertan Birinci, yeğeni Tekin K. Birinci’nin girişimiyle Aziz Behiç’in ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başarılı futbolcu Aziz Behiç’in anne ve babasıyla sohbet eden Birinci, Dünya Kupası’nda gösterdiği başarı nedeniyle milli futbolcuyu kutladı.

1973 yılından bu yana Avustralya’da yaşayan Aziz Behiç’in babası Yaşar Behiç’in de geçmişte futbol oynadığı öğrenilirken, amcası Mulla Behiç’in ise 1985 yılından beri Avustralya’da yaşadığı belirtildi. Her iki ismin de bir dönem MTG forması giymiş eski futbolcular olduğu ifade edildi.

Görüşmede en duygusal anları ise Aziz Behiç’in annesi Cemaliye Hanım yaşadı. Oğlunun Dünya Kupası sahnesinde yer almasından büyük gurur duyduğunu belirten Cemaliye Hanım, duygularını paylaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

“Biz Kıbrıslı Türküz” diyerek Kıbrıs Türk halkına selam gönderen Cemaliye Hanım, Avustralya’da yaşamalarına rağmen evlerinde yıllardır Kıbrıs Genç TV’yi takip ettiklerini söyleyince duygusal anlar yaşandı.

Ertan Birinci, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, “Dünya Kupası gibi dünyanın en büyük spor organizasyonunda bir Kıbrıslı Türk futbolcunun yer alması hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Aziz Behiç’i, ailesini ve onu yetiştiren değerleri yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı görüşmenin gerçekleşmesine vesile olan Tekin K. Birinci’ye de teşekkür eden Birinci, “Sağ ol Tekin, bu güzel buluşmaya aracılık ederek hepimize unutulmaz bir gurur yaşattın” dedi.

Kıbrıs Türk halkının gururu Aziz Behiç’e ve ailesine Dünya Kupası yolculuğunda başarılar diliyoruz. 🇹🇷🇦🇺⚽