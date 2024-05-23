Kıbrıslı Türk elit atlet Buse Savaşkan’ın 2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle yoğun programı devam ediyor. Son dönemde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde önemli organizasyonlara katılan, son olarak da Diamond League gibi dünya çapındaki atletlerin yer aldığı Fas’ta düzenlenen yarışmada yarışan temsilcimiz, elde ettiği puanlarla da kadınlar yüksek atlama Dünya sıralamasında da yükselişini sürdürüyor.

Dünya sıralamasında 27’nci basamağa yerleşti

Geçtiğimiz Pazar günü Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen dünya çapındaki Diamond League organizasyonunda yer alan Buse, burada 1.87’lik derecesi ile dördüncü olmuştu. Bu organizasyondan elde ettiği puanlarla Buse, her hafta güncellenen ve son olarak 21 Mayıs’ta güncellenen kadınlar yüksek atlama Dünya sıralamasında 27’nci sıraya yerleşti.

Derece kadar puanlar da önemli

Olimpiyatlara katılım anlamında müsabakalarda elde edilen dereceler kadar, organizasyonlarda toplanan puanların da önemi büyük. 1.97’lik olimpiyat barajını geçen atletler direkt olarak olimpiyatlara katılma hakkı elde ederken, bu barajı geçen atletlerin ardından sporcu sayısını tamamlamak için elde edilen puanlar ve sıralamaya bakılıyor. Örneğin beş sporcu barajı geçerse, organizasyona katılacak toplam 32 atleti belirlemek için 27 atlet topladıkları puanlarla katılım hakkı elde edecek. Şu anda Dünya sıralamasında 27’nci basamakta bulunan Buse’nin de an itibarı ile olimpiyatlara katılma ihtimali yüksek derecede devam ediyor.

Sıradaki yarışma Balkan Şampiyonası

Temsilcimiz Buse Savaşkan, olimpiyat hedefi doğrultusunda müsabaka anlamında yoğun bir ay geçiriyor. 11 Mayıs’ta Almanya, 16 Mayıs’ta Fransa ve 19 Mayıs’ta Fas’ta yarışan temsilcimiz, 25-26 Mayıs tarihlerinde İzmir, Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek 77. Balkan Şampiyonası’na katılacak.