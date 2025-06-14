Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "Artık durma vakti." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya hesabından, İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef almasını ve Tahran yönetiminin de karşılık vermesini hatırlatan Guterres, "Artık durma vakti." değerlendirmesinde bulundu.

Tansiyonun yükseldiğine işaret eden Guterres, "barış ve diplomasinin" üstün gelmesi gerektiğini belirtti.

Papa 14. Leo'dan İsrail ve İran'a "sorumluluk ve akıl" ile hareket etmeleri çağrısı

Aziz Petrus Bazilikası’nda bir etkinlik sırasında konuşan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki son gelişmelere işaret ederek, "Son günlerde çok endişe verici haberler geldi. İran ve İsrail'deki durum ciddi şekilde kötüleşti. Böyle hassas bir anda, sorumluluk ve akıl için çağrıyı yenilemek istiyorum. Nükleer tehditten uzak, daha güvenli bir dünya inşa etme taahhüdü, adalet, kardeşlik ve ortak iyilik üzerine kurulu kalıcı bir barış inşa etmek için saygıya dayalı bir görüşme ve samimi bir diyalog yoluyla takip edilmelidir." diye konuştu.

Diyaloğu sürdürmenin önemine vurgu yapan Papa 14. Leo, "Hiç kimse diğerinin varlığını tehdit etmemelidir. Tüm ülkelerin görevi, barış davasını desteklemek, uzlaşma yollarını başlatmak ve herkes için güvenlik ve onuru garanti eden çözümleri teşvik etmektir." dedi.

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku sürekli olarak ihlal etmesi neticesinde dünyanın daha tehlikeli ve istikrarsız bir yer haline geldiğini belirtti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayan Sanders, "(İsrail) Gazze'deki çocukların açlığını savaş aracı olarak kullanıyor ki bu Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geliyor. Şimdi de İran'a yönelik yasa dışı ve tek taraflı saldırısı, bölgesel savaş riskini doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Sanders, ABD ve uluslararası toplumun, bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemek ve savaşan tarafları müzakere masasına oturtmak için "mümkün olan her şeyi" yapması gerektiğine işaret etti.

İİT, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası eylem çağrısı yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarının "şiddetle kınandığı" kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların İran'ın egemenliği, güvenliği ve uluslararası hukukun "açık ihlali" olduğuna işaret edildi.

Uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "tüm bölgede güvenlik, barış ve istikrarı tehdit eden bu saldırganlık karşısında sorumluluklarını üstlenmeleri ve bunu durdurmak için hızlı ve kararlı şekilde harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

Yunanistan: Hürmüz Boğazı'nın kapanması deniz taşımacılığı için ciddi sonuçlar doğurabilir

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilyas, ERTNews’e yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin herkesi teyakkuzda kalmaya zorladığını ifade etti.

Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi bir senaryonun küresel deniz taşımacılığı, ekonomi ve doğrudan Yunanistan için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Kikilyas, savaşların sonuçlarının her zaman öngörülemez olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan ve Umman'dan bölgedeki tansiyonu düşürmek için diplomasi trafiği

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığına göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı telefon görüşmelerinde, "bölgedeki gelişmeler ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarını" ele aldı.

Bin Selman, iki görüşmede de "bölgesel tansiyonun düşürülmesi, itidalin korunması ve tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini" vurguladı.

Dün akşam ise Bin Selman’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, yine "İsrail’in İran’a yönelik saldırıları" gündeme geldi.

SPA’ya göre iki lider, "bölgesel istikrar ve barış için birlikte çalışmanın önemini" yineleyerek, tüm taraflara "gerilimi düşürme ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme" çağrısı yaptı.

Öte yandan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İsrail’in İran’a saldırısı sonrası yaşanan "tehlikeli tırmanışı" durdurmak amacıyla birçok mevkidaşıyla "yoğun diplomatik görüşmeler" gerçekleştirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Busaidi, "kan dökülmesini önlemek ve bölge güvenliğini korumak amacıyla, uluslararası hukuka dayanan yollarla saldırganı caydırmanın önemine" vurgu yaptığı belirtildi.

Pakistan, İslam dünyasına "İsrail'e karşı birlik olma" çağrısı yaptı

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada, "İsrail, İran’ı, Yemen’i ve Filistin’i hedef aldı. Eğer Müslüman ülkeler şimdi birleşmezse, her biri aynı kaderi paylaşacaktır." uyarısında bulundu.

Asıf, İsrail ile diplomatik ilişkileri olan Müslüman ülkelere bu ilişkileri derhal kesmeleri çağrısında bulunarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) olağanüstü toplanması ve ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

"İran’ın yanındayız"

Savunma Bakanı Asıf, Pakistan'ın İran ile derin ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "İran’ın yanındayız ve onların çıkarlarını korumak için her uluslararası platformda destek vereceğiz." dedi.

Pakistan, tarihsel olarak Filistin davasına ve İran’la dostane ilişkilere verdiği destekle bilinirken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı çıkan duruşuyla biliniyor.

İtalya Başbakanı Meloni, Orta Doğu'daki krizi diğer liderlerle görüştü

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki kriz dolayısıyla Başbakan Giorgia Meloni'nin dün akşam ilgili bakanlarıyla bir toplantı yaptıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile soruna diplomatik çözüm için telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin iki turunun Roma'da yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "Başbakan Meloni, tüm muhataplarına, İran ile ABD arasında iki müzakere turuna ev sahipliği yaparak daha önce de yaptığı gibi, bu sonucu destekleyebilecek her türlü girişimi üstlenmeye İtalya'nın hazır olduğunu ifade etti." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Meloni'nin Netanyahu ile telefon görüşmesine ilişkin daha fazla detay verilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüşme sırasında, Başbakan (Meloni), İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah edinmemesini sağlamanın gerekliliğini paylaşırken, ABD'nin bir anlaşmaya varmak için yürüttüğü çabaların yine de başarılı olmasını umduğunu dile getirdi. Son olarak Başbakan Meloni, Gazze'deki sivil halka insani yardım erişiminin sağlanmasının aciliyetini bir kez daha yineledi."

Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları İsrail-İran gerilimini görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi görüşmesinde, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bölgede oluşan durum ele alındı.

İranlı Bakan Erakçi, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve buna karşılık İran'ın attığı adımlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Bayramov, bölgedeki gerginliğin artmasından duyduğu endişeyi ifade ederek, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile sivillerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Nükleer tesisler çevresindeki durumun ciddi endişe doğurduğunu belirten Bayramov, mevcut sorunların yalnızca uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun şekilde, diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine dikkati çekti.

Bayramov, Azerbaycan topraklarının herhangi bir ülke tarafından üçüncü bir ülkeye, özellikle de dost ve komşu İran'a karşı kullanılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

İran hava sahasının kapalı olması sebebiyle, farklı ülkelerin ve İran vatandaşlarının Azerbaycan'ın kara sınırından geçiş sağladığı hatırlatılan görüşmede, çatışmanın daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskine karşı diplomatik çabaların yeniden canlandırılmasının önemi vurgulandı.

⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.