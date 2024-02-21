Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness, dünyanın en büyük et üreticilerinden 3'ünü, Brezilya'daki Cerrado savanasını ormansızlaştırmakla suçladı.

Global Witness, dünyanın en büyük 3 et üreticisi JBS, Minerva ve Marfig firmalarının tedarik zincirlerinin 2018 ila 2019 arasındaki faaliyetlerinin incelendiği soruşturmanın sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde bulunan, dünyanın biyoçeşitlilik açısından en zengin savanası olan Cerrado'da, 3 şirkete tedarik sağlayan çiftliklerin ağaçları keserek arazilerini yüzde 42,8 oranında genişlettiği belirlendi.

Bu şirketlerin gerekli izinleri almaması nedeniyle yürüttüğü faaliyetlerin yasa dışı olduğuna dikkati çekilirken, bölgede, Chicago'dan daha büyük ormanlık alanın tahrip edildiği vurgulandı.

Ormansızlaştırmanın şu anda Cerrado'ya yönelik en büyük tehdit olduğu ve bunun daha çok soya ve sığır yetiştiriciliği için yapılan tarımsal genişlemeden kaynaklandığı kaydedildi.

Söz konusu şirketler ise yasalara ve Brezilyalı yetkililerle yapılan bireysel tedarik zinciri anlaşmalarına uygun hareket ettiklerini savundu.

- Ormansızlaştırma bölgede yayıldı

Global Witness Kampanya Stratejisi Başkanı Veronica Oakeshott, yaptığı açıklamada, Cerrado'nun "ekolojik bir kurban" haline geldiğini, ağaçlık alanların yarısının tarım arazisi dönüştürülmesiyle ormansızlaştırmanın bölgede yayıldığını ifade etti.

Oakeshott, söz konusu şirketlerin, "ormansızlaştırmaya neden olan faaliyetlere acilen son vermesi gerektiği" çağrısında bulundu.