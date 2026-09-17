BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu çerçevesindeki Yüksek Temas Haftası öncesinde dün düzenlediği basın toplantısında, Kurul çerçevesinde 3’lü veya 5’li bir toplantı gerçekleştirilmesinin öngörülmediğini açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladığını, Genel Kurul çerçevesinde olası bir 3+1 veya 5+1 toplantının olmasının beklenmediğini söylediğini yazdı.

Guterres açıklamasında; “Genel Kurul çerçevesinde olmayacak. Henüz yapılması gereken çok iş var” ifadesini kullandı.

"Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması yönündeki çabaları sürdürmeye kararlı olduklarını" ve "yeni bir görüşmenin, elle tutulur sonuçlar için gerçek beklentiler yaratacak şekilde hazırlanması gerektiğini” belirten Guterres ; “Geçmişin hatalarını tekrarlayamayız” şeklinde konuştu.

Politis gazetesi ise Guterres’in açıklamasını “Guterres New York’ta Üçlüye Kırmızı Işık Yaktı” başlığı altında yansıtırken liderlerin bugün New York öncesi son kez bir araya geleceklerini de hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in daha önce gerçekleştirdikleri görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi sebebiyle bugünkü görüşmenin önemli olduğunu savunan gazete, liderlerin ilerlemek istemeleri durumunda sadece Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda değil müzakerelerin başlayış ve gerçekleştirme yöntemi konusunda da uzlaşmaları gerekeceği yorumunda bulundu.

Fileleftheros gazetesi ise, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteriyle 24 Eylül Perşembe günü görüşeceğini yazdı.

Haberde, Erhürman’ın ise Guterres’le görüşmesinin, 25 Eylül sabahı veya 26 Eylül tarihinde yapılmasının beklendiği belirtilirken BM tarafında hazırlanmakta olan uzlaşı belgesinin ise BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından New York’ta taraflara verilmesi ihtimali bulunduğunu da savundu.

Alithia gazetesi ise haberini: “Guterres Tutumunu Netleştirdi – New York’ta 3+1 veya 5+1 Görüşme Yok – Beklentileri Frenledi” başlıkları altında okuyucuya yansıttı.