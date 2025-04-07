Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından "Metin Atan'a cevabımdır" başlığıyla sert bir açıklama yayınladı.

Arıklı şunları kaydetti:

"Bu sendikacı arkadaş, beni kafaya takmış gözüküyor. Şimdi de benim Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yaptığımı, Havaalanından cebimi doldurduğumu iddia ediyor.

Bu arkadaş, daha öncede kendi özel arabama Bakanlık hesabımdan yakıt aldığımı iddia etmişti. Ben de kendisine;” ispat etmezsen namussuz ve şerefsizsin” demiştim. Cevabı “Aldığım duyumlara göre konuştum” olmuştu. Ben de “Aldığım duyumlara göre Metin Atan geceleri kadın pazarlıyor” desem uygun olur mu? diye sormuştum.

Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum; “Ey Atan, iddialarını ispat etmezsen bir kez daha namussuz ve şerefsizsin”