Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Kıbrıslı Türklerin ilk kadın eczacısı, besteci ve söz yazarı Kamran Aziz'i vefatının 8. yılında kabri başında andı.

KTEB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan KTEB Başkanı Duygu Adahan Kuran, 1944 yılında kayıtlı eczacı olarak meslek hayatına başlayan Aziz’in 1959 yılında kurulan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin de kurucu üyelerinden olduğunu belirtti.

Aziz’in kabri başında yapılan anma etkinliğinde konuşan KTEB Başkanı Kuran, Aziz’in mesleği dışında çok renkli kişiliğiyle de toplumda iz bıraktığını söyledi.

Kuran, sanatın ve bilimin birleştiği nadir insanlardan biri olan ve besteleriyle duyguları dile getiren, eczacılık bilgisiyle de toplum sağlığına katkıda bulunan Aziz’in sadece eserleriyle değil, hayata kattığı anlamla da hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Kuran, KTEB tarafından her ay Aziz’in kabrinin düzenli olarak bakımının yapıldığını ve anılarını yaşatmak amaçlı etkinliklere de devam edileceğini aktardı.

Aziz’in yaşamı boyunca mesleğini ve müzik hayatını birlikte yürüttüğünün, mesleğine olan önemli katkıları yanı sıra bestekar kişiliğiyle de "Al Yemeni Mor Yemeni, Kıbrıs'ım, Gelin Geliyor Gelin" gibi unutulmaz eserleri bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, 1997 yılında kapatma kararı aldığı Aziz Eczanesi’nin KTEB binasında yer alan Eczacılık Müzesi’nde sergilendiği de ifade edildi.

Açıklamada, “Kamran Aziz'i ebediyete uğurladığımız bugün de kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.” denildi.