Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'nin Meriç ilçesinde düzenlenen Gürz-45 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride yer alan 2 teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne'nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen Gürz-45 operasyonuyla terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu Bülent Taşer ile Leyla Hüşeng isimli teröristlerin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, "Gri kategoride yer alan Bülent Taşer'in, 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."