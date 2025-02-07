Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada, anne Bakiye Yeniçeri üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay, G.K. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

K.A'nın babası K.A. ile başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda hazır bulundu.

Davanın üçüncü duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu.

Anne Bakiye Yeniçeri, gece kulübünde silah zoruyla çalıştırıldığını, o nedenle bebeğini zaman zaman komşuya bırakmak durumunda kaldığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne Bakiye Yeniçeri'ye "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis verdi.

Sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etti.

- Kararı değerlendirdiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, kararın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmaya Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunu temsilen katıldığını söyledi.

Davada iki sanığın beraat ettiğini, sorumluluk ve yetki sahibi olanların ceza almadığını öne süren Özçağdaş, Türkiye'nin göz göre göre 2 yaşındaki bir bebeği kaybettiğini ifade etti.

Anne ve iki çocuğun suçlarını çekeceklerini aktaran Özçağdaş, "Çocukta olsalar, kadın da olsalar cezalarını çekecekler. Ama ortada bir sistem var, fuhuş sektörüne sürüklenmiş bir kadın, uyuşturucu kullanan bir kadın ve anne var. Ondan bu anlamda yararlananlar var. Kendisi problemli olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tedbir alamadığı çocuklar var ve o çocuklar başka bir çocuğun hayatına mal oldular. Bu ülkede maalesef bebeklerini, çocuklarını, gençlerini, kadınlarını koruyamadığımız bir sistem var." diye konuştu.

Özçağdaş, davanın hukuki boyutunun "sorunlu" olduğunu iddia ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını da eleştirdi.

- Cezalar yeterli bulunmadı

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan da süreci yakından takip ettiklerini, mahkemenin açıkladığı kararın insanları üzdüğünü savundu.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ise verilen cezaların bekledikleri gibi olmadığını dile getirdi.

Olayın yaşandığı ilk günden itibaren adalet için sürecin takipçisi olduklarını vurgulayan Gürcün, şöyle konuştu:

"Verilen kararlar beklediğimiz gibi olmadı. Anne Bakiye ihmal suçundan 24 yıl, delilleri yok etme suçundan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan 9 ay ceza aldı. Yetişkinlerden K.A. ve S.Ö, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı suçlarından beraat ettiler.

Suça sürüklenen G.K. çocuğun nitelikli istismar suçundan 7 yıl ceza aldı. Suça sürüklenen çocuk K.A. için çocuğun nitelikli istismar suçundan 7 yıl hapis cezası, kasten öldürme suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi."

Gürcün, Türkiye'de suçun önlenmesi konusunda eksiklikler olduğunu öne sürdü.

- "Karara itiraz edeceğiz"

Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler ise suçluların hak ettikleri cezaları almadıklarını öne sürdü.

Bugün mahkemenin verdiği karar sonrası vicdanların sızladığını, verilen cezalara itiraz edeceklerini anlatan Güler, "Çünkü hak eden hak ettiği cezayı almadı. Anne 24 yılla yargılanıyor, yargılansın. Diğerleri niye bu cezayı almadı? Beraat etmek ne demek ya ben bir şey demiyorum artık ama bu süreç bitmedi." dedi.