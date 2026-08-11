Son dönemin en popüler isimlerinden şarkıcı Edis Görgülü, müzik dünyasının en büyük ve en önemli ödülü olan Grammy'nin jürisine seçildi. Ünlü şarkıcı, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

35 yaşındaki başarılı şarkıcı Edis, müzik dünyasında önemli bir başarıya imza attı.Edis, dünyanın en prestijli müzik ödülleri arasında gösterilen Grammy Ödülleri’nin kazananlarını belirleyen jüri üyeleri arasına seçildi.

Ünlü şarkıcı, haberi sosyal medya hesabından ''Benim için bir onurdur. Beni oy kullanma hakkına sahip üye olarak davet ettiğiniz için teşekkür ederim'' sözleriyle duyurdu.

Besteci ve müzisyen Toygar Işıklı da Grammy tarafından jüri üyesi olarak seçilenler arasında yer almıştı.