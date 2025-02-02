Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Son 48 saattir Ege Denizi'nde sasrıntılar peş peşe kaydedildi. Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

48 saatte 200’den fazla sarsıntı

Yunanistan’ın Santorini adası ve çevresinde sismik aktivite yoğunlaşıyor. Volkanik bir ada olan Santorini’de son günlerde birçok volkanik aktivite de kaydedilmişti.

Depremlerin Santorini’deki yanardağla ilgisi olmadığı açıklandı. Santorini’nin de dahil olduğu Kiklad adaları bölgesinde son 48 saatte 200’den fazla sarsıntı oldu.

Okullar tatil edildi

Konu ile ilgili olarak Başbakan Miçotakis liderliğinde acil durum komitesi toplandı. Dört adada okullar tatil edildi. Etkinlikler iptal edildi.

Bölgede bir kurtarma ekibi konuşlandırıldı. Dron operatörü ekibi ve kurtarma helikopteri de Santorini’de hazır kıta bekliyor.

Santorini, Amorgos ve Los Adalarında seyyar sağlık birimleri oluşturuldu.