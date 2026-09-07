Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, Filo Jet faciasında siyasi sorumluluğun tek bir bakanın görevden ayrılmasıyla sınırlandırılamayacağını savunarak, hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

TDP’den yapılan acıkamaya göre Ekinci, Ahmet Kaptan’ın Kanal T’de hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Filo Jet faciasının ardından hukuki sorumluluk ile siyasi sorumluluğun birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Ekinci, “Hukuki anlamda bir suç, görevi kötüye kullanma veya suistimal varsa buna karar verecek mekanizma mahkemelerdir, yargıdır. Ancak siyasi sorumluluk olduğunu söyleyebilmek için 30 Ağustos günü öğleden sonra yeterliydi.” dedi.

Ekinci, “Günü gelir mutfağımızda paramızla kötü yönetimin bedelini öderiz. Günü gelir bürokrasinin yavaşlığından dolayı zamanımızla öderiz. Günü geldi canımızla ödedik. Tabii ki bunun hesabını soracağız. Tabi ki sorumlularına ‘İstifa edin, sorumluluk alın’ diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kamu yönetimindeki sorunların temelinde partizan istihdam ve liyakatsizliğin bulunduğunu, siyasi çıkar ve oy hesabıyla yapılan istihdamların devlet yapısını işlevsiz hale getirdiğini savunan Ekinci, kamuda ihtiyaç ve nitelik yerine siyasi bağlılığın belirleyici hale getirildiğini söyledi.

“Üç kişinin yapacağı işi 20 kişiyle döndürüp, onun üzerinden 80 oy hesabı yapan yöneticilerimiz var.” ifadelerini kullanan Ekinci, liyakat sahibi kişilerin sistem içerisinde hak ettikleri yerlere gelemediği bir kamu düzeninin sürdürülebilir olmadığını savundu.

- “Toplumla güven ilişkisini yeniden kuracağız”

TDP’nin yönetim anlayışına da değinen Ekinci, devlet ile yurttaş arasındaki güven ilişkisinin ciddi biçimde zarar gördüğünü ileri sürerek, yeni dönemde atılacak adımların başarılı olabilmesi için öncelikle bu ilişkinin yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

Sağlık sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ekinci, TDP’nin temel çözümünün genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi olduğunu belirtti. “Genel sağlık sigortasını önümüzdeki dönemde topluma daha iyi anlatacağız.” diyen Ekinci, sistemin devlet, çalışan ve işveren katkısıyla oluşturulacak bir sağlık fonu üzerinden işlemesi gerektiğini kaydetti.

TDP’nin seçim çalışmalarına ilişkin de konuşan Ekinci, partinin sahada yoğun biçimde çalıştığını ve yurttaşlarla doğrudan temas halinde olduğunu söyledi. Ekinci, “TDP’nin Meclis’te olmadığı son dört yılda bu ülke hiç olmadığı kadar kötü yönetildi. Sokakta insanların gözündeki umudu görüyoruz. TDP’ye karşı olan özlemi de hissediyoruz.” dedi.