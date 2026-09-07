Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) “algı operasyonu” söylemi üzerinden kamuoyunu farklı bir algıya yönlendirmeye çalıştığını savundu; “Kimse kendi yaptığı açıklamaların ve aldığı siyasi tutumların sorumluluğunu başkasına yüklememelidir.” dedi.

Savaşan, YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’ın Filo Jet faciasına ilişkin dünkü açıklamasını “mesnetsiz ve yanıltıcı” olarak niteledi.

Savaşan, yaptığı yazılı açıklamada, Erhan Arıklı ve YDP’nin sorumlu ilan edilmeye çalışıldığı yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığını kaydederek, Başbakan Ünal Üstel’in kaza sonrasında yürütmenin başı olarak süreci hassasiyetle yönettiğini belirtti.

Üstel’in, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kaza sonrasında yaptığı ilk açıklamaların toplumda yarattığı infial üzerine yalnızca Arıklı’nın değil, tüm yetkililerin açıklamalarını sınırlandırdığını kaydeden Savaşan, resmi açıklamaların kriz masası tarafından yapılacağının kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

- “Kimse kendi yaptığı açıklamaların ve aldığı siyasi tutumların sorumluluğunu başkasına yüklememelidir”

Savaşan, Arıklı’nın bakanlıktan istifasına ilişkin Üstel’e herhangi bir talep iletilmediğini de belirterek, “Hükümetten ayrılma, kurumlarda yönetim değişikliği ve dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki açıklamalar ise YDP ve Sayın Arıklı’nın kendi resmi hesaplarından kamuoyuna duyurulmuştur.” dedi.

Savaşan, Filo Jet faciasının tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, bu süreçte siyasi polemik üretmek yerine sağduyulu davranılması ve toplumun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.